Jugendgruppe feiert Jubiläum : Bayerische Spiele auf der Bönninghardt

Alpen-Bönninghardt Immer noch jung und höchst lebendig: Die JuBo hat ihr 50-jähriges Bestehen mit einem Oktoberfest gefeiert.

Es dominierten die Farben Blau und Weiß und mittendrin ein grell grüne 50. Mit einem zünftigen Oktoberfest bei herrlichem Sonnenschein feierte die Bönninghardter Jugendgruppe (JuBo) am Samstag ihr 50-jähriges Bestehen. „In den Dirndln und Lederhosen sind wir als Betreuer ganz leicht zu erkennen“, erklärte Henrik Baumgärtner die Idee hinter dem bajuwarischen Motto.

Baumgärtner ist einer von aktuell insgesamt 24 Betreuern für die mehr als 70 Kinder aus der Bönninghardt, Menzelen und Veen, die sich der JuBo derzeit angeschlossen haben. Eine stattliche Zahl, die die Qualität und das Ansehen der JuBo-Arbeit eindrucksvoll unterstreicht. Die Kinder wurden beim Fest am JuBo-Heim erstmal mit Laufkarten versorgt, die an ein Lebkuchenherz erinnerten. Um an die süßen Preise zu kommen, musste der Nachwuchs verschiedene Aufgaben bewältigen, die ebenfalls sehr gut zum Motto passten, wie etwa das sportlich höchst ambitionierte „Maßkrugstemmen“.