Zweites Treckerkino der Landjugend Veen : Wenn Trecker rhythmisch im Takt hupen

Akkurat in Reih’ und Glied aufgestellt, boten die unzähligen Traktoren einen überwältigen Anblick. Mit Anbruch der Dunkelheit fing dann auch der Film auf der großen LED-Leinwand an. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Zum zweiten Mal sorgte die Landjugend Veen mit ihrem Treckerkino für ein großes Kinoevent unter freiem Himmel. Vom ganzen Niederrhein waren die Besitzer mit ihren PS-starken Gefährten angereist, um Teil eines unvergesslichen Erlebnisses zu sein.

Bereits ab 17 Uhr steuerten die unzähligen Treckerfahrer die Wiese hinter dem Spargelhof Schippers an. In Reihe und Glied platzierten sich die PS-starken Gefährte. Ein leichtes Rund, akkurat aufgestellt, das noch am Abend zur Augenweide werden sollte. Auf der über 60 Quadratmeter großen LED-Leinwand flimmerte mit einsetzender Dunkelheit die Komödie „Plötzlich Familie“ bis hoch in die letzte Reihe. Aber zwischendrin musste Zeit für eine Pause sein, bevor es dann mit Peter, Ellie und den drei Pflegekindern zielsicher auf ein akzeptables Happy-End zusteuerte.