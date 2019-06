Feuerwehr : Fichtenstraße – Britische Brandbombe lag im Garten

Remscheid Eine 40 Zentimeter lange britische Brandbombe aus dem Zweiten Weltkrieg haben Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes Rheinland am Mittwochabend aus einem Garten an der Fichtenstraße abtransportiert.

Anwohner hatten den Metallkörper am Nachmittag entdeckt und die Feuerwehr um Hilfe gebeten. Die Feuerwehr sperrte zunächst den Bereich, übermittelte dann Fotos des Fundobjekts an die Experten, die es als Bombe identifizierten. Auf deren Hinweis wurde die Bombe aus der Deckung mit einem Sprühstrahl gekühlt und dann mit Sand bedeckt, bis der Räumdienst in Remscheid eintraf und die Bombe „fachgerecht entsorgte“, wie die Feuerwehr in einer Pressemitteilung schreibt. Gegen 19 Uhr war der Einsatz beendet. Polizei und Ordnungsamt unterstützten die Feuerwehr bei ihrem Einsatz.