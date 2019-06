Remscheid : TBR fragt: Wer hat die schönsten Wildblumen?

Remscheid Die Technischen Betriebe sind neugierig, was bei den Remscheidern aus den Saatgut-Tütchen erwachsen ist, die beim „Sonntag in Orange“ verteilt wurden.

Beim „Tag im Orange“, dem großen Fest der Technischen Betriebe (TBR) vor fast genau einem Jahr, waren sie heiß begehrt. Rund 1000 kleine Tütchen mit Saatgut einer bunten Wildblumen-Mischung verteilten die TBR an diesem Tag an die zahlreich erschienen Gäste in der Nordstraße. Sie reagierten damit auch auf viele positive Rückmeldungen zu den farbenfrohen Bepflanzungen, die ihre Mitarbeiter zuvor auf den Mittelstreifen der städtischen Straßen geschaffen hatten. Auch in diesem Frühjahr sorgen sie wieder für ein bunteres Stadtbild.