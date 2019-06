Düsseldorf/Remscheid : Ministerin rüffelt die Stadtspitze

Düsseldorf/Remscheid Bauministerin Ina Scharrenbach hat die Remscheider Stadtspitze für den Umgang mit einer vertraulichen Aussage kritisiert. Diese hatte sich lediglich auf die öffentliche Förderung von preisgebundenem Wohnraum bezogen.

„Kein gutes städtebauliches Projekt in Remscheid“ werde an Geldmangel scheitern. So zitierte Baudezernent Peter Heinze Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU) in der vergangenen Woche in der Sitzung der Bezirksvertretung Alt-Remscheid. Auch in einer Vorlage zum Umbau des Ebert-Platzes taucht dieser Satz auf.