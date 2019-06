OB zur Remscheider Innenstadt : Allee-Erneuerung gelingt nur gemeinsam

Remscheid Beim Nachbarschafts-Gespräch der SPD plädiert OB Burkhard Mast-Weisz für ein breites Bündnis aus Verwaltung, Politik und ISG.

Das Bild soll Symbolkraft haben. Schulter an Schulter stellte sich Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz (SPD) am Dienstagabend vor dem SinnLeffers-Gebäude auf der unteren Allee neben Hans-Georg Schmakeit von der ISG Alleestraße. Seine Botschaft: Die Verwaltung will künftig bei jedem Treffen der ISG dabei sein. Nur gemeinsam lasse sich die Situation der Fußgängerzone verbessern, hatte der OB zuvor auch in Richtung der Ratsfraktionen erklärt. Darum sei die geplante Einführung einer Sanierungssatzung so wichtig. Man brauche ein „stärkeres Medikament“ für den Patienten Alleestraße, sagte SPD-Fraktionschef Sven Wolf.