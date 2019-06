Remscheider Innenstadt : Tunnel-Röhre am Bahnhof wird geschlossen

Tunnel-Röhre am Bahnhof wird geschlossen

Remscheid Dunkel, dreckig, schlecht riechend und mit Graffiti beschmiert – der Fußgängertunnel zwischen Bismarckstraße und Pirnaplatz ist kein Vorzeigeobjekt.

Von einer „Angst-Raum-Situation“ sprach die Stadt schon vor zwei Jahren in einer Vorlage und empfahl der Politik, dem Wunsch der Deutschen Bahn zu folgen, den Tunnel zu schließen. Danach passierte lange Zeit nichts. Nun aber wird der Tunnel endgültig verschlossen. Zement und Steine liegen in der Röhre bereit, Arbeiter machten sich am Mittwoch dort ans Werk.