Schulpolitik in Remscheid : Schulen werden beim Breitband vorrangig behandelt

Remscheid Beim Breitbandausbau sollen die Schulen bevorzugt behandelt werden.

Eine Karte zeigt, dass die meisten Schulgebäude in den Zentren der Stadtteile liegen. Bei der Ausschreibung für den Breitbandausbau sind die Schulen erst in einem zweiten Schritt hinzugekommen. In Remscheid gibt es 35 Schulen an 43 Standorten. Der Bedarf an digitalem Anschluss berechnet sich wie folgt: Jede Klasse bekommt einen Anschluss. Die Schulverwaltung erhält einen eigenen Zugang. Im Paket Schule stecken auch andere Bildungseinrichtungen. Zum Beispiel die Akademie auf Küppelstein und die Natur-Schule Grund gehören dazu. Auch alle Kindertagesstätten stehen auf dem Plan.