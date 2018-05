Geduldsspiel im Ämterhaus verärgert Bürger

Remscheid Durch Engpässe sind die Wartezeiten sehr lang. Fachdienstleiter Jürgen Beckmann verspricht Abhilfe.

Wer im Mai noch ins Ausland reisen will, sollte den gültigen Reisepass am besten schon haben – oder darauf hoffen, als Notfall doch noch einen Sachbearbeiter anzutreffen. Der nächste freie Termin im Ämterhaus zum Pass beantragen ist am 22. Juni (Stand Mittwoch). Wer sein neues Auto zulassen will, bekommt mit Glück einen etwas früheren Termin – ab dem 12. Juni. Das Ämterhaus ist überlastet und die Remscheider ärgern sich über die langen Wartezeiten – bis weit in den Juni herein kann es dauern, bis ein Termin frei ist.