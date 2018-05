Remscheid : Jäger bergen Rehe in Lennep vom Hof einer Metzgerei

Gerettet - auch dank der Mithilfe von Passanten. Foto: DPA

Remscheid Zwei Jäger des zuständigen Reviers in Lennep haben gestern Mittag zwei völlig verängstigte Jungrehe vom Hof der Metzgerei Frank an der Hackenberger Straße 93 geleitet und wohlbehalten zurück in die nahe Natur eskortiert. Bürger, die in der Nähe auf den Bus warteten, halfen dabei, ein Spalier zu bilden, in dem sich die Tiere einigermaßen sicher fühlten. Denn der einzige Weg vom Gelände hinunter führte über die vielbefahrene Hackenberger Straße, berichtet Jäger Lars Kramer. Er war gegen 12 Uhr von der Polizei angerufen und um Hilfe gebeten worden. Die Sorge war groß, dass die panischen Tiere unerwartet reagieren und dabei Schaden für sich und andere anrichten konnten. Per Mobiltelefon organisierte Kramer von seinem Büro in Erkrath die Rettungsaktion seiner Jägerkollegen.

Wie die beiden Tiere auf das eingezäunte Gelände der Metzgerei kamen, ist unklar. Höchstwahrscheinlich seien sie auf Futtersuche gewesen, sagt Kramer.

