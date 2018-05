Kolumne: Ansichtssache: Bergische Zusammenarbeit - besser spät als nie

Remscheid Stattliche 268 Einträge zählt das digitale Archiv der Bergischen Morgenpost, das 2001 seine Arbeit aufnahm, beim Thema Gleisdreieck Bergisch Born. Die allermeisten davon haben mit dem Thema Gewerbeflächen zu tun.

Die Unterzeichnung der Absichtserklärung für die Entwicklung eines gemeinsamen Gewerbegebietes durch die die drei Stadtoberhäupter von Hückeswagen. Remscheid und Wermelskirchen in dieser Woche darf man also guten Gewissens als besonderen Termin bezeichnen. Es ist zwar nur der Auftakt eines langwierigen Prozesses, aber zugleich eben auch der Beweis, dass gute Ideen sich irgendwann durchsetzen. Und sei es nach Jahrzehnten.

So lange liegt das Thema Gleisdreieck bereits in den Schubladen der Verwaltung, immer mal wieder in Erinnerung gebracht von der Politik, die mit Sorge sieht, dass der Vorrat an Gewerbeflächen stetig schrumpft.