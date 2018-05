Remscheid: Stadt trägt Kosten für abgelehnte Flüchtlinge

Remscheid Für mehr als 100 ausreisepflichtige Asylbewerber bekommt die Stadt keine Kostenerstattung vom Land mehr, weil sie nach der Ablehnung ihres Asylgesuchs länger als drei Monate in der Stadt sind.

2567 Flüchtlinge lebten Ende März in Remscheid. Mehr als die Hälfte davon (1512) hat ein Bleiberecht, 652 befinden sich noch im laufenden Asylverfahren. Bei weiteren 403 Personen endete das Asylverfahren dagegen mit einer Ablehnung. Sie werden in Deutschland nur noch geduldet und müssen das Land verlassen. Doch die wenigsten tun dies aus eigenem Antrieb. Acht freiwillige Ausreisen zählt der Bericht des Fachdienstes Zuwanderung für die ersten drei Monate des Jahres auf. Von dem mit finanziellen Anreizen verbundenen Verfahren werde weiter nur "zurückhaltend Gebrauch gemacht", heißt es einem Bericht für den Integrationsrat der Stadt.

Das wirkt sich auf die Belegung der insgesamt acht städtischen Übergangswohnheime aus, in die Menschen in der ersten Phase ihrer Zeit in Remscheid untergebracht werden, bevor sie später in Wohnungen ziehen. Ende Februar waren dort 467 von 711 Plätzen belegt. Die Stadt will diesen Puffer aber erst einmal beibehalten, "um spontan auf unvorhersehbare Veränderungen reagieren zu können".