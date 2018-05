Remscheid : Kriminaltourist und Hokuspokus

Marian C. ist angeklagt, einer Diebesbande anzugehören. Foto: Schümmelfeder

Remscheid Einbrecher muss sich vor dem Amtsgericht Wuppertal verantworten. Das Urteil steht noch aus.

Von Sabine Maguire und Mikko Schümmelfeder

Alle Vorurteile konnte ein Osteuropäer im Herbst 2013 in einer kurzen Karriere als Kriminaltourist bedienen. So schilderte der Mann vor dem Wuppertaler Amtsgericht den Ablauf: Von Freundesfreunden sei er unter Vorspiegelung einer lukrativen Arbeitsstelle nach Deutschland gelockt worden. Hier wurde er gleich in seine neue "Arbeit" eingewiesen: Gewerbsmäßiger Bandendiebstahl, wie es im Juristendeutsch heißt. Seine anfängliche Weigerung, bei Einbrüchen mitzumachen, wurde vom Bandenführer ignoriert. Erst müsse er seine Schulden für die vorgestreckten Reisekosten abarbeiten.

In diesem Fall scheint jedoch der Hinweis des Bandenchefs, dass sich der 29-Jährige Rumäne allein schon mit seiner Einreise der Vorbereitung des Bandendiebstahls und damit der Teilnahme daran strafbar gemacht habe, noch schwerer gewogen haben.

Zähneknirschend nahm der Angeklagte an mindestens sechs Raubzügen teil. Von einer Unterkunft in Gelsenkirchen ging es mit einem Auto zu ausbaldowerten Objekten. Er wäre, so sagte er aus, nur der Fahrer gewesen und hätte Schmiere bei den Einbrüchen stehen müssen. Diese fanden in größerem Abstand zur Unterkunft statt, viele davon im Bergischen Land und einer davon in Remscheid.



Bei sechs von acht Tatvorwürfen gab er schon im Vorfeld die Beteiligung zu, zwei davon bestritt er. So auch den Diebstahl eines Bäckereifahrzeuges und den Einbruch in einen metallverarbeitenden Betrieb, bei dem ein Firmentransporter mit Messingrohren in beachtlichem Wert beladen und abtransportiert worden war. Das Bäckerfahrzeug sei von anderen Bandenmitgliedern gestohlen und zu ihm nach Gelsenkirchen gebracht worden. Damit sei man nach Remscheid gefahren. Dort wurde ein Gullideckel in die Eingangstür einer Tankstelle geworfen - und dann stand plötzlich die Polizei da. Die Bande, die beim Aufbruch einen Sachschaden von fast 3000 Euro verursacht hatte, floh mit ein paar Stangen Zigaretten. Den Bäckerwagen musste man mit laufendem Motor dort stehenlassen.

Ein "Fest" für die Ermittler, die sich an den DNA-Spuren bedienen konnten. Die Spuren, die die Polizei bereits über Handy-Überwachungen sammeln konnten, wurden dann bei einer gezielten Polizeikontrolle auf der Autobahn nach Olpe verifiziert. Neben den Personalien wurden die dazugehörigen Handydaten festgehalten und der Kreis um die Bande zog sich zusammen.

Für den Angeklagten kam inzwischen auch noch Hokuspokus dazu: Da er nach Ansicht des wütenden Bandenchefs das Pech anzog, wurde er vor dem nächsten lukrativen Einbruch nach Hause geschickt. Bis dahin will der Angeklagte gerade einmal 30 Euro als Fahrerlohn bekommen haben. Die übrigen Gelder wären mit seinen Schulden verrechnet worden. Deshalb versuchte er, sich mit einem anderen Landsmann aus der Nachbarschaft von der Bande abzusetzen - erst nach Belgien, danach in sein Heimatland. Aber auch das verlief nicht wie gewünscht.

(RP)