Infektionskrankheiten bei Mönchengladbacher Kindern Das sind Anlaufstellen für kleine Notfall-Patienten in der Stadt

Die Notaufnahme der einzigen Kinderklinik der Stadt am Elisabeth-Krankenhaus ist immer geöffnet: Hubertusstraße 100. Sie ist aber nur zuständig, wenn eine stationäre Aufnahme erforderlich wird oder der kinderärztliche Notdienst nicht im Dienst ist. Etwa 70 junge Patienten werden zurzeit täglich in der Notaufnahme untersucht. Wenn alle 108 Betten der Kinderklinik belegt sind, werden Kinder, die stationär aufgenommen werden müssen, in die größeren Unikliniken in Düsseldorf und Bonn oder in die Kinderklinik in Viersen verlegt.