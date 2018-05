Remscheid: Volksbank eröffnet neu an der Allee

Remscheid Die Geschäftsstelle an der Alleestraße 66 ist die größte Filiale im Verbund.

Für die Kunden bleiben die vertrauten Wege erhalten, denn die neue Filiale ist in die unmittelbar benachbarten Geschäftsräume an der Alleestraße 66 gezogen, die zu- letzt von der Modekette New Yorker genutzt wurden. Man habe so einen Leerstand beendet, sagte Volksbank-Vorstand Lutz-Uwe Magney in seiner kurzen Begrüßungsrede. Die neue Geschäftsstelle ist mit 750 Quadratmetern Fläche auf zwei Etagen die größte Filiale der Bank im Bergischen Land.