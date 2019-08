Remscheider Innenstadt : Allee-Center besteht Notfall-Übung

Innenstadt Bevor der Betrieb im Allee-Center am Dienstag richtig losging, schrillte ein Sirene durch das Gebäude, und eine strenge und bestimmte Frauenstimme forderte die Besucher auf, das Center unverzüglich zu verlassen - wegen einer Betriebsstörung.

Mitglieder der etwa 30-köpfigen Hausfeuerwehr liefen die Flure und Gänge entlang und stellten sich an den Eingängen auf. „Sie können jetzt hier nicht rein, wir haben einen Probealarm“, sagte eine Frau in gelber Schutzweste und wies die Kunden ab. „Bitte haben Sie Geduld und Verständnis“, fügte sie hinzu.

Nelson Vlijt, Manager des Centers, ist mit der etwa 15 Minuten dauernden Übung zufrieden. Gemeinsam mit Beamten der Polizei und der Feuerwehr hat er das Manöver, das den Ernstfall simulieren soll, mitverfolgt. Alle Vorgaben seien erfüllt worden. Mit den Mitarbeitern der Geschäfte sei vereinbart, dass ein Vertreter der Mieter am Teo Otto Theater sich einfinden soll, wenn alle Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz verlassen hätten. Während die Ansage permanent lief, sorgten die Hausfeuerwehr für leere Gänge.

Bei einer Evakuierung vor zwei Jahren funktionierte die Absperrung durch die Drehtüre zur Sparkasse nicht. Von dort spazierten die Menschen trotz Alarm herein und wunderten sich, dass so wenige Kunden unterwegs waren. In diesem Jahr fuhr dort die Brandschutztüre herunter und Hausfeuerwehrmitarbeiter versperrten den Weg. Gleiches gilt für die gläserne Schiebetüre zum Kunden-Center der Stadtwerke: „Wir haben vorher informiert, sodass die Stadtwerke mit aufpassen konnten“, sagte Vlijt.