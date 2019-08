Politik in Remscheid : Das vernachlässigte Millionenprojekt

Politik in Remscheid

Otto Mähler (r.) und Stadtführer Klaus Schmidt vor einem Bauzaun am früheren Gelände der Firma Lindenberg. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Remscheid Die Trasse des Werkzeugs vom Hasten zum Hauptbahnhof bietet in Teilen einen traurigen Anblick. Beim Versuch, dies zu ändern, fühlen sich Ehrenamtler und Politiker von der Verwaltung alleingelassen.

Otto Mähler gehört nicht zu den Leuten, die sich von Hindernissen so schnell beirren lassen. Beim Bemühen, die Trasse des Werkzeugs, die vom früheren Bahnhof Hasten (jetzt steht dort ein Nahversorgungszentrum) zum Hauptbahnhof führt, wiederzubeleben und aufzuwerten, ist er allerdings „kurz davor, die Lust zu verlieren“, sagt der SPD-Bezirksbürgermeister für Alt-Remscheid.

Seit Jahren schon setzt sich Mähler dafür ein, dass der von der Stadt vernachlässigte Rad- und Wanderweg angepackt wird. Eine Stoßrichtung dabei: Endlich über Schilder und Wegweisung eine Verbindung schaffen zum Deutschen Werkzeugmuseum, das vom Endpunkt der Trasse in Hasten nur einige Gehminuten entfernt ist. Aktuell ist der Eingangsbereich vor allem ein von der Stadt geduldeter Parkplatz, auf dem nichts darauf hinweist, dass hier ein vom Land einst mit viel Geld geförderter Rad- und Wanderweg mit engem Bezug zur Stadthistorie beginnt.

Start Am 23. September 2006 wurde das über zwei Millionen Euro teure Regionale-Projekt mit einer Trassophonie eingeweiht.

Mit dem von der Landesregierung neu aufgelegten „Heimatfonds“ mit einem Gesamtvolumen von 150 Millionen Euro scheint ein Weg gefunden, die Trasse, die seit der Eröffnung sehr an Attraktivität eingebüßt hat, mit Landesgeldern aus dem Dornröschenschlaf zu wecken. Erste Pläne dafür liegen vor, sagt Mähler. Andreas Wallbrecht, Leiter des Historischen Zentrums am Hasten, hat Eckpunkte für eine Neukonzeption erarbeitet. Die Ideenliste ist lang. Sie umfasst unter anderem moderne, interaktive Informationsstationen. Über mit Solarkraft betriebene Leuchten könnte die Trasse auch in den Abendstunden genutzt werden, sagt Mähler. Insgesamt rechnet er mit Kosten von rund 20.000 Euro. Über das Förderprogramm Heimat-Zeugnis sind Förderungen bis 100.000 Euro möglich, wenn zehn Prozent Eigenmittel da sind.