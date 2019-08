Gesundheit in Remscheid : Yoga-Festival – Remscheid entspannt

18 Workshops bietet das Yoga-Festival in der Sporthalle West am 14. September an. Foto: Shutterstock/Luckyimages

Reinshagen In der Sporthalle West zeigen am 14. September zehn Anbieter aus Remscheid, welche Praktiken und Techniken es bei den aus Indien stammenden körperlichen und geistigen Übungen gibt. Der Besuch ist kostenfrei.

Nach dem ersten Kurs hatte Heike Schlommer mit Yoga-Haltungen wie „Sonnengruß“, „Krieger“ oder „Hund“ lange nichts zu tun, bis sie vor gut zehn Jahren in Köln mit Yinyasa-Yoga eine neue, einschneidende Erfahrung machte. „Nach der ersten Stunde habe ich bereits gemerkt, das ist es“, sagt Schommler. Als ihr Lächeln auch noch am Ende der Rückfahrt von Köln nach Remscheid anhielt, da habe ihr Mann gesagt: „Das musst du machen, Heike.“ Und Heike Schommler ließ sich zur Yogalehrerin ausbilden, gründete vor neun Jahren in Remscheid die Yoga-Werkstatt und gehört zu den zehn Yoga-Lehrerinnen und Lehrern, die am ersten Yoga-Festival in Remscheid teilnehmen.