Tour der Hoffnung macht Halt in Lennep : Magath quälen die vielen Anstiege

Lennep Die Tour der Hoffnung zugunsten krebskranker Kinder machte unter großer Anteilnahme Station in Lennep.

Die Tour der Hoffnung, eine bundesweite Aktion, bei der sich Sportler, Prominente und Privatpersonen jedes Jahr aufs Rad schwingen, um quer durch Deutschland Geld für krebskranke Kinder zu sammeln, machte bei ihrer 36. Auflage erstmals Halt in Remscheid. Auf dem Gelände der Volksbank im Bergischen Land kehrte das Teilnehmerfeld am Samstag zu einer längeren Pause ein und nahm 10.000 Euro als Spende der Volksbank mit.

Stimmung wie am Rande der Tour de France herrschte an diesem Samstagnachmittag nicht auf den Straßen von Paris, sondern am Tenter Weg: Vor und auf dem Gelände der Volksbank im Bergischen Land war alles hergerichtet für die Ankunft der Rad-Expedition, die sich bereits am Mittwoch von Gießen aus auf den Weg zur Kinderklinik nach St. Augustin gemacht hatte: Schaulustige hatten sich eingefunden, um die 200 Radler, darunter zahlreiche Prominente und Weltklasse Sportler, wie der mehrmalige Querfeldein-Weltmeister Klaus Peter Thaler oder Fußball-Trainer Felix Magath, in Lennep zu begrüßen. Neugierig lugten die Zuschauer immer wieder in die Einfahrt, von wo das Fahrerfeld einrollen sollte. Die Verpflegungsstände waren für den Ansturm gewappnet.