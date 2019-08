Ansichtssache in Remscheid : Die Zukunft des Freibads muss geklärt werden

Meinung Remscheid Hoffen auf Fördergelder reicht als Strategie nicht aus. Der Rat muss entscheiden, ob und wie er im Eschbachtal investieren will.

Ulbrich sei es gewesen, der das Freibad vor 25 Jahren aus Kostengründen auf die Streichliste gesetzt hatte, sagte Stefan Grote. Als Reaktion gründete sich damals der Förderverein, um das Bad zu erhalten. 22 Jahre schon ist Grote hier aktiv. Er und seine Mitstreiter sammelten in dieser Zeit rund 300.000 Euro, die in das Bad investiert wurden.

Dass es ein Fehler war, dafür den Bergischen Bundestagsabgeordneten Jürgen Hardt (CDU) persönlich verantwortlich zu machen, hat Grote mittlerweile eingesehen. Ein offizielles Händeschütteln in dieser Woche gleich in der Nähe des Sprungturms besiegelte diese Episode.

Das war klug, denn Remscheid kann jede Unterstützung gebrauchen, wenn es das Bad, das seine Bedeutung für die Stadt spätestens mit dem zweiten heißen Sommer in Folge noch einmal unterstrichen hat, irgendwie in die Zukunft retten will. Zwar hat Hardt versprochen, sich in Berlin für eine Neuauflage des Programms starkzumachen. Garantieren aber kann er für nichts.