Stadtentwicklung in Remscheid : Die erste der neuen Kitas ist fertig

Klausen Volksbank-Architekt Andreas Bona hat die Schlüssel für die Kita „Sterntaler“ in Klausen pünktlich an die Initiative Jugendhilfe übergeben. Zum 1. September startet der Betrieb. Noch werden allerdings Erzieher gesucht.

Zehn Monate vom ersten Spatenstich bis zur Übergabe an den Träger – in rekordverdächtig kurzer Zeit hat die Volksbank im Bergischen Land die Kita „Sterntaler“ an der Fritz-Ruhrmann-Straße in Klausen fertig gestellt, die mittlerweile zweite Volksbank-Kita in Remscheid. Anfang August übergab Architekt Andreas Bona die Schlüssel an die mit der Caritas verbundene Initiative Jugendhilfe e.V. Remscheid, die gleich nebenan bereits seit vielen Jahren die Kita Klauser Delle betreibt. So bleibt noch ausreichend Zeit, die Kita einzurichten, bevor am 1. September offiziell der Betrieb startet.