Chor Talking People : Workshop endet mit einer Gospel-Andacht

(RP) Der Höseler Gospel-Workshop am 29. Februar ist mit 145 Teilnehmenden zwar längst ausgebucht, findet seinen Abschluss aber abends in einer offenen und eintrittsfreien Gospel-Andacht. Hierzu laden Micha Keding als Workshop-Chorleiter und der Höseler Gospelchor „Talking People“ als Veranstalter ein in das Evangelische Gemeindehaus Hösel, Bahnhofstraße 175. Beginn ist um 19 Uhr).

Micha Keding ist unter anderem als Jazzmusiker, Komponist und Leiter von Gospel-, Pop- und Jazzchören international bekannt. Man darf gespannt sein auf eine eindrucksvolle musikalische Abendandacht mit großem Workshop-Chor.

Übrigens: Wer mit dem Gedanken spielt, im Chor zu singen, den passenden aber bislang nicht gefunden hat, kann am 6. März um 20 Uhr an einer offenen Freitagsprobe der „Talking People“ teilnehmen. Musikalische Vorbildung und Notenkenntnisse sind nicht erforderlich. Probenort ist ebenfalls das Evangelische Gemeindehaus in Hösel (Großer Saal).