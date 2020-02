Stiftung Kellermann : Spende fürs Seniorenzentrum Marienhof

Heimleiter Horst Ramm, die Vorstandsmitglieder Wolfgang Diedrich und Hans-Georg Langholz und Geschäftsführer Ralf Hermsen trafen sich im Marienhof. Foto: RP/Marienkrankenhaus

Der Kaufmann Paul Kellermann mitsamt seinem Schreibwarengeschäft Kellermann ist bis heute in Ratingen unvergessen. Dies liegt nicht nur an seinen Verdiensten um die Stadt, sondern auch an der von ihm, ins Leben gerufenen „Stiftung Geschwister Johanna und Paul Kellermann“, die sich zum Ziel gesetzt hat, gemeinnützige Projekte in Ratingen zu unterstützen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Fokus liegt dabei gemäß Stiftungszweck auf der Förderung der Altenpflege in der Dumeklemmerstadt. Nachdem das Seniorenzentrum Marienhof in der Ratinger Innenstadt bereits im Jahr 2016 dank der Stiftung neue, moderne Fernsehgeräte für die Gemeinschaftsräumlichkeiten anschaffen konnte, wurden nun finanzielle Mittel in Höhe von 25.000 Euro für die Verschönerung ebendieser Räume bereitgestellt.

Die Stiftung ermöglichte somit die Anschaffung von neuen Tischen sowie seniorengerechten, gemütlichen Sitzmöbeln. Die Aufenthaltsräume, welche neben den modernen Fernsehgeräten auch über eine kleine Küche zum gemeinschaftlichen Backen verfügen, können jetzt noch wohnlicher gestaltet werden und somit zum Verweilen einladen.