Appell an den Rat : CDU: Neue Wallhöfe nicht zerreden

Der Blick von der Wallstraße aus auf die neuen Wallhöfe. Kritiker meinen, dass das Projekt zu groß dimensioniert sei. Foto: Blazy, Achim (abz)

Die Fraktion ist überzeugt, dass das Projekt die Innenstadt beleben wird. Am 31. März muss der Rat entscheiden.

Das Projekt ist in seiner Größe und Mixtur umstritten, am 31. März soll der Rat den Bebauungsplan beschließen. „Ratingen braucht die Wallhöfe“, so betont die CDU-Fraktion noch einmal. Denn die Wallhöfe seien Teil eines strategischen Plans für die behutsame Erneuerung der Innenstadt als einziges Ratinger Hauptversorgungszentrum, zudem gebe es eine Stärkung eines ortsnahen Einzelhandelsangebotes, eine Erweiterung des Parks und die Bereitstellung unsichtbarer Stellplätze.

Die historische Altstadt habe wenig größere, leistungsfähige Handelsflächen; gerade deshalb sollen am ehemaligen Hertie-Standort größere Flächen entstehen – so empfiehlt es das von allen Parteien beschlossene Einzelhandelskonzept der Stadt.

So sollen in den Wallhöfen ab dem ersten Obergeschoss rund 75 neue, dringend benötigte barrierefreie Wohnungen in der Innenstadt entstehen – Gerüchte um ein Ärztehaus und eine Apotheke sind längst vom Tisch (die RP berichtete). Erstmals seit Jahrzehnten erhalten die Kunden in der Innenstadt mit Edeka Kels als Vollsortimenter und Aldi als Discounter wieder marktführende Lebensmittelgebote. Im Gegensatz zum Stadttor werden die Ankermieter neue Angebote in die Innenstadt bringen, die es dort noch nicht gibt, urteilt die Fraktion.

Bereits im Jahr 2018 hatte der Rat genau das Konzept und die B-Planaufstellung fast einstimmig beschlossen – ebenso den zweiten Schritt des Planverfahrens, die Offenlage und Fortführung mit der Firma Tecklenburg.

Umso unverständlicher seien nun die Gegenstimmen: „Es ist schwierig, wenn plötzlich unrealistische Forderungen aufgestellt werden, die noch dazu schlecht für die Innenstadt sind“, so die CDU-Fraktion.

Konkret ist die Idee aufgekommen, dass Aldi und Edeka komplett ins Erdgeschoss ziehen, alle weiteren Ladenflächen entfallen, für das 1. UG sind dann nur noch Parkplätze vorgesehen. Die CDU-Fraktion rechnet es einmal vor: Nach derzeitiger Planung hat Edeka im EG 1490 Quadratmeter (in Ratingen Ost 2500), weitere, kleinteiligere Fachgeschäfte und Gastro-Betriebe sollen sich auf 840 Quadratmetern einrichten – 2330 Quadratmeter müssen also zur Verfügung stehen.

Nimmt man Aldi vom UG ins Erdgeschoss, braucht man aber 2710 Quadratmeter, es fehlen also fast 400 Quadratmeter Fläche. Die Rechnung geht also nicht auf – es sei denn, man verzichtet auf die aufgelockerte Bebauung und den offenen Weg – dann hätte man allerdings den alten Hertie-Klotz fast stehen lassen können, so die CDU-Fraktion.

Die Kritik an geschlossenen Außenfassaden ohne Fenster könne man sich sparen, da diese mit einem Aldi, der nicht für adrette Schaufenstergestaltung bekannt sei, Richtung Düsseldorfer Straße noch vergrößert würden.

Auch für den Innenstadt-Handelsstandort mache es keinen Sinn, dort ein ausschließliches Nahversorgungszentrum mit Edeka und Aldi aufzubauen: Das Zentrum von Ratingen sei gerade für Waren des mittelfristigen Bedarfs das einzige Hauptversorgungszentrum für alle Ratinger Stadtteile und stehe für eine ortsnahe Versorgung.

Das Unternehmen Tecklenburg habe mit Blick auf die beiden vom Stadtrat nahezu einstimmig beschlossenen B-Plan-Verfahrensschritte im Vertrauen auf den noch anstehenden Satzungsbeschluss bereits viel investiert. „Bei einem Abbruch kurz vor dem Satzungsbeschluss ist Ratingen bei Investoren auf Jahre verbrannt – so schnell baut man Vertrauen nicht mehr auf“, so die CDU-Fraktion weiter.

Letztlich haben die Stadt Ratingen und der Stadtrat die Planungshoheit und Verantwortung für das Projekt. Daran ändert auch eine mögliche rechtliche Überprüfung eines Bebauungplanes, wie sie am Düsseldorfer Platz und bei DKV stattgefunden hat, nichts.