Eishockey : Penalty beendet die Hoffnungen der Aliens in Neuwied

Penalty beendet die Hoffnungen der Aliens in Neuwied

Dennis Fischbuch erzielte das zwischenzeitliche 1:4 der Aliens in Neuwied. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Vor der zweiten Drittelpause liegen die Ratinger Ice Aliens beim ECH Neuwied schon 0:4 zurück, mit einem Doppelschlag im Schlussabschnitt wird die Pre-Play-Off-Partie der Regionalliga noch einmal spannend – allerdings nur kurz.

Beim Tabellenzweiten der Pre-Play-Offs der Eishockey-Regionalliga, dem EHC Neuwied, hielten die Ratinger Ice Aliens lange gut mit, mussten sich am Ende aber mit 2:6 geschlagen geben. In der fünften Minute waren die Hausherren in Führung gegangen, im Anschluss hatten die Ratinger auf den Ausgleich gedrängt, der aber nicht fallen wollte. Bis zur Hälfte des Spiels blieb die Begegnung somit eng, dann gelang den Neuwiedern binnen 54 Sekunden ein Doppelschlag, der die Vorentscheidung bedeutete. Aliens-Trainer Andrej Fuchs nahm zwar eine Auszeit, sein Team kassierte im Anschluss aber noch das 0:4 vor der zweiten Drittelpause.