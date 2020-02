Baumpflanz-Aktion : Jung-Unternehmer pflanzt 200 Bäume

Die Kiefern, Kastanien und Buchen werden am Schloss Linnep in Breitscheid eingesetzt.

„Sauber, zuverlässig, nachhaltig“ steht auf dem Visitenkärtchen von Adam Stritzek. Dass diese drei Versprechungen, zumindest letztere, nicht nur leere Worthülsen sind, beweist der junge Unternehmer mit einer groß angelegten Baumpflanzaktion. Anfang März will der Geschäftsführer der „KKS Gebäudereinigung“ aus Ratingen-Ost rund 200 Bäume am Schloss Linnep in Breitscheid pflanzen. „Sieht man sich die Nachrichten bezüglich des Klimawandels in den Medien an, kann man nicht mehr schweigend zu sehen. Es ist dringend Zeit zu handeln“, sagt der 30-Jährige. Er will mit „gutem Beispiel“ vorangehen und seinen kleinen Beitrag zum Klimaschutz beitragen: ganz lokal, in Ratingen, seiner Stadt. „Natürlich sind Klimaprojekte am Amazonas wichtig, aber ich denke auch an Ratingen und hier möchten wir mit unserer Baumpflanzaktion etwas Gutes tun.“