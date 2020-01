Neues Programm : VHS: Sprachen werden immer wichtiger

Das Frühjahrsprogramm ist erschienen. Die Angebote starten im Februar. 25 Prozent finden in Heiligenhaus statt.

Auch für das Frühjahrssemester, das im Februar startet, hat sich das Institut für ortsnahe Weiter- und Fortbildung einiges vorgenommen. Geplant sind 16.900 Unterrichtsstunden, von denen 25 Prozent am Heiligenhauser Standort stattfinden sollen. Dabei werde der Stellenwert der Zusammenarbeit mit den Firmen der Region vor allem im Programmbereich Beruf und Gesundheit immer höher, wie Programmplanerin Anna Herrmann erklärt. Hier läge der Fokus sowohl in der Bildung persönlicher Kompetenzen, wie der interkulturellen Kompetenz oder dem Resilienztraining, und auch in Methoden und Arbeitstechniken, wie effizientes Zeitmanagement. Der Kurs „Plötzlich Lehrer“ richtet sich an Berufsanfänger und Seiteneinsteiger.