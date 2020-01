Soziales : Kreis bietet Hilfe für Menschen mit Behinderung

Ratingen (RP) Die Koordinierungs-, Kontakt- und Beratungsstelle im Kreis Mettmann für Menschen mit geistiger und Mehrfachbehinderung (KoKoBe) bietet regelmäßig Sprechstunden an. Die fachliche Beratung umfasst individuelle Hilfsangebote zu den Themen Wohnen, Arbeiten und Freizeit.

Auch der Freizeitkalender mit umfangreichen Angeboten im Kreis Mettmann für Menschen mit Behinderung ist in den Beratungsstellen in Ratingen und Velbert erhältlich. Die Sprechstunde in Ratingen findet an jedem ersten Mittwoch im Monat (nächster Termin ist der 5. Februar) von 10.30 bis 12.30 Uhr sowie nach Vereinbarung in der „Demenzberatung im Laden“ in der Wallpassage statt. Die Koordinierungs-, Kontakt- und Beratungsstelle ist ein Angebot des Landschaftsverbands Rheinland (LVR). Ziel ist es unter anderem, Menschen mit geistiger Behinderung bei der Führung eines eigenständigen Lebens zu unterstützen.