Ratingen : Klimaschutz: Stadt will mehr informieren

Ratingen Beim Neujahrsempfang des Bürgermeistern standen Nachhaltigkeit und Umwelt im Blickpunkt.

Die Ansage von Bürgermeister Klaus Konrad Pesch beim Neujahrsempfang in der Stadthalle war deutlich. Die Stadt bekennt sich dazu, auf allen Ebenen größtmögliche Anstrengungen für mehr Klimaschutz zu unternehmen. „Der Mensch hat bereits einen Klimawandel mit irreversiblen Folgen verursacht, die weltweit zu spüren sind“, heißt es in dem vom Rat der Stadt mit großer Mehrheit beschlossenen „Ratinger Aufruf für Klimaschutz“. Um die Folgen der Erderwärmung einzudämmen, verpflichtet sich die Stadt zu fünf zentralen Zielen und einer Reihe von konkreten Maßnahmen.

Ursprünglich war beantragt worden, wie in einigen anderen Kommunen den „Klimanotstand“ auszurufen. Über diesen Begriff hatte der der Rat intensiv diskutiert, obwohl er symbolisch zu verstehen und keine juristische Grundlage für die Ableitung von Notstandsmaßnahmen ist. Inhaltlich war man sich jedoch schnell einig: Der Klimaschutz ist eine extrem wichtige Aufgabe, die in der Stadt Ratingen bereits seit vielen Jahren verfolgt wird.

Unter Berücksichtigung neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse (zum Beispiel der Sonderbericht des Weltklimarates IPCC über die Folgen einer globalen Erwärmung um 1,5 Grad) und gesellschaftlicher Entwicklungen (zum Beispiel Fridays for Future) ist eine deutliche Intensivierung des kommunalen Klimaschutzes in Ratingen sowohl erforderlich als auch erwünscht. In Anlehnung an die Resolution wurde daher der „Ratinger Aufruf für Klimaschutz“ erarbeitet (das Dokument ist auf der städt. Homepage abrufbar unter https://www.stadt-ratingen.de/bilder/70/klimaschutzprojekt/Ratinger_Aufruf_fuer_Klimaschutz.pdf).