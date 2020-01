Aktion : Kinder erleben Demenz-Parcours

Heinrich-Schmitz-Grundschüler und Senioren der Awo Angerland erprobten eine Aktion der Demenzinitiative.

„Das war ja gar nicht so einfach“, erklärte Grundschülerin Leni. Sie hatte sich verzweifelt bemüht, eine Kittelschürze zuzuknöpfen, dabei trug sie Handschuhe und musste bis sechsunddreißig zählen. Sie konnte sich zuvor nicht vorstellen, wie sich demente Personen fühlen, da sie bisher noch keine persönlichen Erfahrungen mit erkrankten Angehörigen gemacht hatte. An diesem Morgen konnte sie einmal am eigenen Leib erfahren, wie es sich anfühlt, wenn das eigene Gehirn nicht so mitspielt, wie man eigentlich möchte. Den Seniorinnen erging es ähnlich. Angela Czapp-Günther von der Awo probierte zum Beispiel die von der Alltagssituationen „Mittagessen“ abgeleiteten Stationen aus. „Ich hatte gedacht, so schwer kann es gar nicht sein, einen Gegenstand mit einem Löffel von einer Schale in eine nächste zu transportieren und dabei alles nur durch einen Spiegel zu beobachten. Ich wurde schnell eines Besseren belehrt“, sagte sie. An einer anderen Stelle galt es, einen Stern nachzuzeichnen und auch hier nur durch einen Spiegel die eigene Hand zu beobachten oder einen Ball zu fangen, während das Sichtfeld durch eine Spezialbrille eingeschränkt war und dabei Begriffe aufzuzählen, die man sich zuvor eingeprägt hatte.