Gastronomie : Feierabendmarkt: Premiere steigt im Mai

Der Feierabendmarkt in Heiligenhaus ist ein Erfolgsmodell. Nun wird es auch in Ratingen dieses lockere Veranstaltungsformat geben. Foto: Blazy, Achim (abz)

Die Termine stehen für dieses Jahr fest. Es gab jetzt ein internes Gespräch. Mit dabei waren City-Kauf und RMG.

Die Premiere ist am 8. Mai. Darauf hat sich ein Gesprächkreis, an dem der City-Kauf, das Innenstadt-Büro und die Ratingen Marketing GmbH (RMG) teilgenommen haben, jetzt geeinigt. Der RP liegt ein Protokoll des Treffens vor. Man will die Innenstadt weiter beleben, heißt es – und zwar immer am ersten Freitag im Monat bis September. Es sei kein Wochenmarkt am Abend, sondern ein Streetfood-Event (jeweils 16 bis 21 Uhr). Eine Kooperation mit örtlichen Gastronomen rund um den Markt ist geplant, auch ein Late-Night-Shopping könnte wieder aufleben.