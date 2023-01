Suche in Ratingen Vermisster Norbert B. liegt im Krankenhaus

Erleichterung bei der Familie und auch bei der Polizei: Der als vermisst gemeldete Norbert B. liegt mittlerweile in einem Krankenhaus. Es gehe ihm den Umständen gut, sagte eine Polizeisprecherin auf RP-Anfrage. Letztmalig gesehen wurde der 68-Jährige am Sonntagabend, 15. Januar, an seiner Wohnanschrift in Lintorf. Am Freitagabend (19. Januar) hatte ein Familienangehöriger des 68-Jährigen die Absicht, Norbert B. in dessen Haus in Lintorf zu besuchen. Hierbei stellte er fest, dass die Terrassentür offen stand, Norbert B. jedoch nicht zu Hause war. Letztmalig gesehen hatte er ihn einige Tage zuvor am Sonntagabend (15. Januar).