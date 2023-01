Delikte in Ratinger Stadtteilen Zahlreiche Einbrüche in Ratingen

(RP) In der Stadt hat es am vergangenen Wochenende zahlreiche Einbrüche gegeben. In der Nacht zum Samstag drangen bisher unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus am Mintarder Weg in Breitscheid ein. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen hebelten der oder die Einbrecher hierzu die rückwärtig gelegene Terrassentür auf und gelangten so in die Wohnräume der Geschädigten ein.