Wissenschaft am Campus Heiligenhaus 745.000 Euro Fördergeld für Autoforscher

Künstliche Intelligenz, autonomes Fahren – für die Studenten am Campus Heiligenhaus sind das weit mehr als gängige Schlagworte. Längst ist eine Art Fahrschul-Parcours im Labor eingerichtet, angehende Bachelor- und Masterstudenten beschäftigen sich damit, Autos das Selberfahren beizubringen. Und im Mai vergangenen Jahres war eine Studentengruppe mit ihrem Professor zu Gast bei einem besonderen Wettbewerb des VDI in München: Dort ging es, so wissenschaftlich konzipiert wie spielerisch anmutend, um die Frage nach dem Modellfahrzeug, das sich auf einer Hallenpiste so geschickt wie möglich Rennen mit anderen liefert. Aber das ist nur eins der aktuellen Themenbündel für die Nachwuchswissenschaftler und ihre Lehrer. In einem weiteren wird es nun darum gehen, Aspekte solcher Entwicklungen für Industrieunternehmen zu analysieren. Als ein Stück angewandte Wissenschaft für die Produktion der Zukunft.