Neue Lintorfer Dorfmitte Lintorf: Endspurt für Bürger-Befragung

Nun geht es in den Endspurt bei der Bürger-Befragung in Lintorf. Wie bereits berichtet, wird mit Blick auf den geplanten Umbau der Lintorfer Ortsmitte aktuell eine Parkraum-Analyse vorgenommen. Das beauftragte Büro befragt dazu Passanten an unterschiedlichen Orten rund um die Speestraße.