Ratingen Noch kein Partner für das Krankenhaus

() Die geplante Krankenhausreform setzt auch die Ratinger Klinik unter Druck. „Langfristig sind wir nur im Verbund mit anderen Häusern überlebensfähig“, so verkündete es das St. Marien-Krankenhaus im August dieses Jahres. „Die jüngsten gesundheitspolitischen Entscheidungen, die Nachwirkungen der Covid-Pandemie und die aktuelle Inflation verschärfen die wirtschaftliche Situation der Krankenhäuser und erhöhen den Druck, einen starken Partner zu finden“, so die Klinik im August. Die Geschäftsführung des Marien-Krankenhauses hoffte, bis Ende des Jahres einen Partner präsentieren zu können. Auf Nachfrage teilt das Krankenhaus jetzt mit, dass sich die Verhandlungen verzögern. Das Haus kann also zum Jahreswechsel noch keinen neuen Partner benennen. Das Haus streckte immer mal wieder die Fühler aus. Zum Jahreswechsel 2019/2020 gab es schon einmal Fusionsverhandlungen mit dem Verbund katholischer Kliniken in Düsseldorf. Diese verliefen jedoch im Sande. Während der Suche nach einem Partner läuft der Krankenhausbetrieb für Mitarbeitende und Patienten wie gewohnt weiter.