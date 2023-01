Aktiver Förderkreis in Isenbügel Preisträger zeigen in der Dorfkirche ihr Können

So wurden die einzelnen, musikalisch professionell vorgetragenen Beiträge mit visuellen oder klanglichen Eindrücken von den jungen Musikerinnen und Musikern aufschlussreich und unterhaltsam eingeführt. Überzeugt hat die Juroren am Ende der Wettbewerbsbeitrag von Valerie Haunz (Sopran) und Sofi Simeonidis (Klavier) mit ihrem Einblick in die Lieder verfolgter und verfemter Komponistinnen und Komponisten der Nazizeit. Insbesondere die ausgefeilte Moderation in Verbindung mit dem erstklassigen Gesang der Mezzosopranistin Luzia Ernst und feinfühlig begleitet von der Harfenistin Natascha Ziegler hat dem Duo „Cantarpa“ einen zweiten Platz eingebracht. Diesen zweiten Platz teilte sich das Duo mit Sarah Kuppinger (Sopran) und Nora-Lisann Groß (Klavier), die den Kontrast von klassischer und zeitgenössischer Kompositionen in ihrem Beitrag eindringlich beleuchtet hatten. Der dritte Platz ging an Lea Ostgathe (Sopran) und Anna Köbrich (Klavier), die gelungen die kommunikativen künstlerischen Prozesse von Kompositionen von Clara und Robert Schumann sowie das von Robert Schubert in Musik umgesetzte, literarisch-erotische Maskenspiel zwischen Marianne von Willemer und Johann Wolfgang von Goethe in den Vordergrund ihres Wettbewerbsbeitrags stellten.