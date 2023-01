Kriminalität in Ratingen Polizei sagt Trickbetrügern Kampf an

Es ist zweifellos eine der wichtigsten Personalentscheidungen im Bereich der Kreispolizeibehörde Mettmann, die auch Auswirkungen auf den Ratinger Bereich haben wird. Mit der 46-jährigen Langenbergerin Annette Henning erhalte die Polizei im Kreis Mettmann eine ausgewiesene Expertin in allen Facetten der Kriminalitätsbekämpfung, heißt es in einer aktuellen Mitteilung. Als studierte Volljuristin stieg sie im Jahr 2003 direkt bei der Polizei ein, damals beim Polizeipräsidium in Köln. Dann führte sie ihr Weg zunächst über Dortmund nach Bochum, ehe sie vor einigen Jahren in leitender Funktion ins Polizeipräsidium nach Dortmund zurückkehrte und dort insbesondere für die Bekämpfung der Organisierten Kriminalität sowie der Drogen- und Wirtschaftskriminalität verantwortlich war.