Konzert in Ratinger Stadthalle : Ratinger Musikschüler begeistern ihr Publikum in der Stadthalle

Endlich wieder ein Konzert der städtischen Musikschule in Präsenz: Schulleiter Paul Sevenich begrüßte das Publikum in der Stadthalle mit der Feststellung, dass das Programm einer Wundertüte gleiche. Der Ratinger Kinder- und Jugendchor begann mit dem empfindsamen Werk „Ever in my heart“ (immer in meinem Herzen) von A. Snydes nach einem Gedicht von Charlotte Bronte. Danach folgte von C. Coleman „There’s gotta be something better than this“ (Irgendwas muss doch besser sein, als was ich habe) – eine fröhliche Adaption, die offensichtlich auch den Sängern großen Spaß machte. Edwin Pröm leitete souverän vom Klavier aus den Chor.