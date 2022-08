DRK bittet um Hilfe : Am Mittwoch ist Blutspendetag in der Aula des Kant-Gymnasiums

Am Mittwoch ist Blutspendetag in der Aula des Kant-Gymnasiums

HEILIGENHAUS Das Deutsche Rote Kreuz bittet dringend um Blutspenden. Die bundesweite Versorgungslage sei inzwischen kritisch. Verantwortlich sind neben der Pandemie auch Urlaubszeit und die Hitze.

(sade) An jedem letzten Mittwoch im Monat verwandelt das DRK die Kant-Aula in ein Blutspende-Lokal. Auch morgen wird das erfahrene Team hier wieder Blutspenden entnehmen und das von 15 bis 19.30 Uhr.

Wer Blutspender werden will oder bereits ist, der wird gebeten unter www.drk-blutspende.de einen Termin zu buchen, das sorgt beim DRK-Team für bessere Planbarkeit, das gilt auch für die Menschen mit Blutspende-Bereitschaft, die so kaum Wartezeit haben. „Blutspende rettet Leben“, betont das Team des DRK dabei immer wieder, denn täglich werden etwa 14.000 Blutspenden in Deutschland benötigt. Alleine im Versorgungsgebiet des DRK-Blutspendedienst West werden täglich bis zu 3500 Blutkonserven benötigt. Eine Blutspende kann zum Beispiel nach einem Unfall, durch eine Immunerkranung, Krebs oder auch durch andere altersbedingte Erkrankungen notwendig werden.