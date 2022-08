Kultur in Heiligenhaus : Noch mehr Musikgenuss im Viertel

Kultur in Heiligenhaus

HEILIGENHAUS Die Heiligenhauser kommen aus dem Feiern nicht heraus: Am Samstag, 3. September, lockt ab 16.30 Uhr mit dem Viertelklang-Festival ein weiterer kultureller Genuss. Den Auftakt macht eine Führung durchs Museum Abtsküche.

„HeiligenRock“ machte seinem Namen wieder alle Ehre. Die Fans der Live-Musik dürften sicherlich hoch zufrieden auf den Samstag zurück schauen: Es ist Hochsaison für Live-Konzerte in Heiligenhaus , denn die gibt es derzeit quasi jedes Wochenende.

Bändchen Die Tickets aus dem Vorverkauf werden dann in Festivalbändchen umgetauscht, die zum Zutritt in alle Locations berechtigen.

Tickets gibt es im Vorverkauf bei Neanderticket, im Bürgerbüro und im Reisebüro im Rathaus Center, oder an den Abendkassen, 16.15 Uhr bis 17.15 Uhr im Museum Abtsküche; 17.45 bis 18.15 Uhr im Waldhotel und ab 19 Uhr nur bei Special Wines.

Den Auftakt macht um 16.30 Uhr erstmals das Museum Abtsküche mit einer Führung durch das Museum und die aktuelle Ausstellung zum doppelten Stadtjubiläum, ab 17 Uhr eröffnet dann das Duo Columban, das sind Jens Barabasch und Peter Baumann, mit modernen Celtik-Folk das Musikfestival. Auf dem Weg von dort in die Innenstadt lockt der Piano-Entertainer Vladimir Burkhardt ab 18 Uhr im Waldhotel zu Swing von Cole Porter bis zu Roger Cicero .

Gefreut werden darf sich auf ein „außergewöhnliches Musikangebot“, wie die Veranstalter vom Stadtmarketing-Arbeitskreis „Gastronomie“ verkünden, „denn Viertelklang bleibt ein besonderer Kulturgenuss an besonderen Orten.“ Das Konzept dahinter dürfte dabei langsam wirklich bekannt sein: Einmal Eintritt zahlen und Zugang zu allen Konzerten bekommen, die größte Herausforderung: Sich zu entscheiden, was man unbedingt sehen und hören möchte.

Hier sehen Sie die Spiele der Bundesliga am 5. Spieltag live im TV

Dazn, Sky und Co.

Dazn, Sky und Co. : Hier sehen Sie die Spiele der Bundesliga am 5. Spieltag live im TV

Musikalische Früherziehung in Düsseldorf

Musikalische Früherziehung in Düsseldorf : „Wichtig ist, dass Musik den Kindern Freude macht“

Nach Wuppertal und Velbert führte es das Viertelklang-Festival 2019 erstmals auch nach Heiligenhaus. Eine Wiederholung blieb 2020 aus wohl bekannten Gründen aus, im letzten Jahr jedoch wagte man den Versuch. Doch corona-bedingte Zugangsbeschränkungen und ein verregneter Abend sorgten vor allem bei den Open-Air-Veranstaltungen nicht für die besten Bedingungen für besten Kulturgenuss. „Daher haben wir uns entschieden, einen großen Teil der Künstlerinnen und Künstler am 3. September dieses Jahres erneut einzuladen, die dann hoffentlich ohne Einschränkungen auftreten können. Aber natürlich sind auch wieder neue Musikerinnen und Musiker mit dabei, sodass wir wieder ein buntes abwechslungsreiches Programm anbieten können“, heißt es von den Veranstaltern.

Um 19.30 Uhr öffnet dann die St. Suitbertus-Kirche mit Kantor Christoph Zirener, der Klassiker aus Rock und Pop sowie Filmmusik in Orgelinterpretationen spielt. Das Duo „Trax2Relax“ mit Klaus Rowecki und Uli Sander eröffnet sein Doppelkonzert mit Songs aus den 80ern oder jünger ebenfalls um 19.30 Uhr bei der Aulen Schmet, sie sind ab 20.45 Uhr dann noch einmal vor dem Hotel „Neues Pastorat“ zu hören.

Pianist Nicolas Evertsbusch wird dann schon seinen Konzert-Abend (um 19.30 Uhr) in der Kniffte eröffnet haben, während die junge Singer/Songwriterin Leonora aus Solingen das Publikum (ebenfalls um 19.30 Uhr) mit ihrer kraftvollen Stimme bei den Special Wines verzaubern wird. Kein unbekanntes Gesicht ist in Heiligenhaus auch Liedermacherin Madita Badura aus Velbert, die eigene Songs im Gepäck hat, sie spielt um 19.30 Uhr im Upstairs der Tanzschule Heigl und um 20.45 Uhr in der St. Suitbertus-Kirche.