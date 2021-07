Angebot der Volkshochschule : Kursteilnehmer machen sich fit für das Klima

Zum Abschluss des VHS-Kurses ging es mit dem Förster in den Wald. Foto: VHS

Der VHS-Kurses „klimafit – Klimawandel vor der Haustür: Was kann ich tun?“ endete mit einer Waldbegehung mit dem Förster. Nächstes Jahr soll es eine Wiederholung geben.

An sechs Terminen erfuhren die 13 Teilnehmenden des VHS-Kurses „klimafit – Klimawandel vor der Haustür: Was kann ich tun?“, wie das Klimasystem funktioniert, was die Ursachen für den Treibhauseffekt sind und wie sich dieser auswirkt.

Elena Plank vom Klimaschutzmanagement der Stadt Ratingen berichtete, wie kommunaler Klimaschutz und die Klimafolgenanpassung in Ratingen aussehen. Und auch lokale Initiativen, die sich in der Stadt bereits erfolgreich für mehr Klimaschutz engagieren, stellten sich vor.

Die Zusammenhänge auf globaler Ebene verstehen und auf lokaler Ebene handeln – unter diesem Motto wurde unter anderem die „klimafit-Challenge“ angegangen, bei der die Teilnehmenden aller 66 deutschlandweit beteiligten Volkshochschulen versuchten, ihren CO 2 -Verbrauch zu senken. Mit Erfolg: Fast 44 Tonnen CO 2 -Emissionen wurden insgesamt durch eigene Verhaltensveränderungen eingespart. Dabei wurde unter anderem acht Wochen lang auf das Auto verzichtet, das Lüftungsverhalten angepasst, auf Wasser aus dem Wasserhahn umgestellt und so gelernt: Man kann insbesondere in den Bereichen Ernährung, Energie und Mobilität selber schon einiges tun.

Im letzten zusätzlich angebotenen Termin gingen die Teilnehmenden nun mit der Dozentin Mona Treude und dem zuständigen Beratungsförster Volker Steinhage in den Wald in Ratingen. Volker Steinhage zeigte knapp zwei Stunden lang vor Ort die Auswirkungen des Klimawandels und wie mit diesen Herausforderungen umgegangen und Waldpflege betrieben wird. Hier wurde das Thema Nachhaltigkeit sichtbar – Verantwortung für unsere Lebensgrundlagen übernehmen und natürliche Ressourcen schützen. Die klimafit-Teilnehmenden lernten nicht nur, welche Bäume wo am besten wachsen, sondern auch, warum Monokulturen schädlich und Totholz wichtig ist.

Das Projekt wurde in Ratingen als Kooperation zwischen dem städtischen Klimaschutzmanagement und der Volkshochschule angeboten. Eine zweite Runde von „klimafit“ ist im Frühjahr 2022 angedacht. Die VHS hofft, auch dann wieder den Zuschlag als Veranstaltungsort zu erhalten. Auch im Herbst 2021 bietet die VHS Ratingen Seminare zum Thema Nachhaltigkeit an. (www.vhs-ratingen.de)

Den Volkshochschulkurs „klimafit“ haben der WWF Deutschland und der Helmholtz Verbund „Regionale Klimaänderungen und Mensch“ (REKLIM) 2017 gemeinsam entwickelt.