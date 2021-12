Wettbewerb in Rheinberg : Eversael holt die meisten Punkte fürs Klima

Wettbewerb in Rheinberg

Rheinberg Bei der ersten Rheinberger Klima-Challenge sollten die Ortsteile der Stadt ihr Engagement zeigen. Elf machten mit. Die Geldpreise stiftete das Unternehmen Westenergie.

Bürgermeister Dietmar Heyde ließ sich am Donnerstag gar dazu hinreißen, von einer „Weltpremiere“ zu sprechen, musste aber selbst lachen, als er das aussprach. Dennoch: Das erste Messen der Rheinberger Ortsteile in Sachen Klimaschutz-Engagement ist aller Ehren wert und durchaus fortsetzungswürdig. Auch wenn sich Organisator Jens Harnack von der Stabsstelle Klimaschutz und Nachhaltigkeit bei der Stadt eine bessere Beteiligung gewünscht hätte. „Es war eine Premiere, und bei Premieren hakt es manchmal noch ein wenig“, sagte er bei der Abschlussveranstaltung am Eversaeler Schützenhaus.