Hilden/Haan : Viel Neues im VHS-Programm

Mit zwei Vorträge und einem Filmabend beschäftigt sich die VHS mit Afghanistan. Foto: dpa/Julian Frank

HIlden/Haan Das Jahresthema 2022 der Volkshochschule lautet „bedrohte Ordnungen“. „Uns interessiert, wie die Leserinnen und Leser unser Jahresthema verstehen“, sagt VHS-Leiter Martin Kurth.

Das neue Programm der Volkshochschule Hilden-Haan für das erste Semster 2022 ist erschienen – online und gedruckt. Es liegt unter anderem in den Geschäftsstellen, Rathäusern und Stadtbüchereien aus. Das Jahresthema 2022 lautet „bedrohte Ordnungen“. „Uns interessiert, wie die Leserinnen und Leser unser Jahresthema verstehen“, sagt VHS-Leiter Martin Kurth: „ Wir freuen uns über jede und jeden, der uns an die Adresse jahresthema@vhs-hilden-haan.de schreibt: Was geht Ihnen beim Thema „bedrohte Ordnungen“ durch den Kopf geht? Es muss sich nicht um konkrete Veranstaltungsvorschläge handeln, auch Fragen, einzelne Sätze oder auch nur ein Wort sind für uns interessant.“

Nach eineinhalb Jahren Corona-Pause plant die VHS gemeinsam mit der Europa-Union Haan wieder ein mutigeres Programm. Sollte es möglich sein, findet am 28. März ein Rathausgespräch zum Thema „Nach dem Brexit“ statt Da es bisher in Hilden keine Veranstaltungen der Europa-Union gibt, wird dieses erstmals im Bürgerhaus Hilden stattfinden. Ein Highlight im Programm ist die Tagesexkursion nach Brüssel am 28. April. Unter Anderem ist ein Besuch des NATO-Hauptquartiers geplant.

Die Veranstaltungsreihe „Brennpunkte der Weltpolitik“ wird fortgesetzt, erstmals aber als Themenblock. An drei Terminen (zwei Vorträge und ein Filmabend) beschäftigt sich die Volkshochchule ausschließlich mit der Situation in Afghanistan.

In Kooperation mit der Musikschule Haan gedenkt die VHS am 30. Januar anlässlich der Befreiung der Konzentrationslager Auschwitz den Opfern des Nationalsozialismus. Die Teilnehmer lernen das interaktive Zeitzeugeninterview „Dimensions in Testimony“ vor Ort kennen.