Entscheidung im Rheinberger Stadtrat : Gymnasium-Anbau ohne VHS-Räume

Rheinberg Der Rheinberger Rat stimmte gegen die große Lösung. Für die Pulverturmschule wird nach einer neuen Lösung gesucht. Die Entscheidung darüber soll spätestens Ende 2022 fallen.

Das Amplonius-Gymnasium wird in den nächsten Jahren um einen Neubau für die naturwissenschaftlichen Fächer erweitert. Er wird auf der Freifläche zwischen dem Altbau der Schule und dem ehemaligen Konvikt zwischen Lützenhofstraße und Friedrich-Stender-Weg entstehen. Aber: Das Gebäude wird ohne die dringend benötigten Räume für die Volkshochschule gebaut. Das entschied der Rat mehrheitlich am Dienstagabend.

Bei der Entscheidung war das Abstimmungsverhalten der Grünen von Bedeutung. Fraktionssprecherin Svenja Reinert begründete, warum die Abstimmung uneinheitlich erfolgte: Es habe schlagkräftige Argumente für die Berücksichtigung der VHS gegeben, aber auch einige dagegen. In der Grünen-Fraktion gibt es zwei Lager, einem gehört Ralf Winstroth an. Er ist Mitglied der Bürgerinitiative Rund um den Pulverturm, die sich für den Erhalt der alten Maria-Montessori-Schule einsetzt, und konnte offenbar weitere Parteifreunde auf seine Seite ziehen. Die Initiative engagiert sich dafür, dass die VHS in dieser Schule untergebracht wird. Ob das was wird, steht aber noch in den Sternen. Das Raumproblem der VHS bleibt damit erst einmal ungelöst.