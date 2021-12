Langenfeld Thematischer Schwerpunkt Griechenland : Manege frei für das neue Programmheft der VHS

Die Volkshochschule Langenfeld bietet über 360 Kurse an. 14 verschiedene Sprachen können erlernt werden. Foto: Volkshochschule Langenfeld/VHS Langenfeld

Langenfeld Mit mehr als 360 Kursen ist für jeden etwas dabei, unter anderem stehen 14 Sprachen zur Auswahl. In der Sparte „Beruf“ können sich Interessierte über die neuen Internetthemen Blockchain und Kryprowährung informieren. Es gibt auch zahlreiche Exkursionen zu kunsthistorischen Themen.

Mit vielfältigen Angeboten für Körper, Geist und Seele startet die Volkshochschule (VHS) Langendfeld ins neue Jahr. Das neue Programmheft liegt ab sofort druckfrisch im Rathaus, im Kulturzentrum und an vielen weiteren Stellen im Stadtgebiet aus.

„Mehr als 360 Kursangebote stehen im neuen Semester zur Wahl“ sagt VHS-Leiter Christian Fliegert. Im Fokus steht 2022 Griechenland: So können sich Interessierte unter Anleitung des Archäologen und Reiseleiters Alexander Nölp auf verschiedene virtuelle Reisen durch Raum und Zeit begeben (Kurs-Nr. 1004/1005) oder in einem Aktzeichenkurs die Statuen griechischer Götter skizzieren (Kurs-Nr. 4104). „Griechische Weine gestern und heute“ stehen ebenso auf dem Programm (Kurs-Nr. 4703) wie „Sex and Crime am griechischen Olymp“ (Kurs-Nr. 1301).

Der Gesellschaftsbereich nimmt sich der aktuellen Themen an. Rund um den Internationalen Frauentag am 8. März bietet die Volkshochschule fundierte Angebote zur Beratung und Lebenshilfe (Kurs-Nr. 1501/1502). Auch die Opernveranstaltungen können gebucht werden: Jacques Offenbachs „Orpheus in der Unterwelt“ (Kurs-Nr. 1011), die „Comedian Harmonists in Concert“ (Kurs-Nr. 1013) sowie Umberto Giordanos „Andrea Chénier“ (Kurs-Nr. 1015).

Exkursionen und Studienfahrten ins Folkwang Museum in Essen (Kurs-Nr. 1320), ins belgische Namur, Hauptstadt der wallonischen Region (Kurs-Nr. 1321 und nach Delft (Kurs-Nr. 1322) stehen unter anderem ebenso an wie eine geführte Studienfahrt in Langenfelds polnische Partnerstadt Gostynin (Kurs-Nr.1330). Im Bereich „Beruf“ trägt die Volkshochschule das Thema Blockchain und Kryprowährung in die Mitte der Gesellschaft. Während eines eintägigen Workshops lernen Neugierige Möglichkeiten kennen, ihr geistiges Eigentum im Internet mithilfe von Blockchains und NFTs im Web zu schützen und wertzuschöpfen (Kurs-Nr. 2054). Der Computer-Club trifft sich alle 14 Tage, jeweils donnerstags zwischen 14 und 16 Uhr. Start ist am 13. Januar.

Im Sprachen-Bereich können im neuen Semester 14 Sprachen auf unterschiedlichen Niveaustufen gebüffelt werden.

Hinzu kommt ein umfassendes Kursangebot für den Bereich „Deutsch als Fremdsprache/ Zweitsprache“. Für Deutsch-Lernende, die die B1-Prüfung bereits bestanden haben oder als leicht fortgeschritten eingestuft werden können, bietet die VHS Langenfeld im neuen Semester weiterführende Kurse auf dem Niveau B2, um die vorhandenen Deutsch-Kenntnisse weiter zu verbessern (Kurs-Nr. 3126-1/3126-2). Für diejenigen, die nicht direkt im Einzugsgebiet der Langenfelder Volkshochschule wohnen oder nicht mobil sind, starten bei der Volkshochschule im ersten Halbjahr des neuen Jahres zwei Onlinekurse „Deutsch“ auf dem Niveau B2 (Kurs-Nr. 3124W/3125W) sowie C1 (Kurs-Nr. 3127W/3128W). „So lässt sich die Sprache sogar von zu Hause aus erlernen“, freut sich Fachbereichsleiterin Ursula Niebuhr.

Der Fachbereich „Werkstatt“ ist mit seinen Kreativangeboten breit aufgestellt: Aufgrund der ungebrochenen Nachfrage wurde im kommenden Semester das Angebot an Zeichen-Kursen nochmals erweitert – unter anderem mit einem ungewöhnlichen Workshop zum Aktzeichnen (Kurs-Nr. 4104). Zahlreiche Neuplanungen haben es ins Programm geschafft: Ein Keramikworkshop am Wochenende lädt unter Anleitung einer neuen Kursleiterin zum Schnuppern ein (Kurs-Nr. 4201). Auch die beliebten Fotografie-Kurse sind wieder im Angebot. Hierfür konnte ebenfalls eine neue Kursleiterin mit neuem Schwerpunkt gewonnen werden, die ihre Teilnehmenden mit auf zahlreiche Fotoexkursionen zu sehenswerten Orten nimmt (Kurs-Nr. 4301). Wer seine Umwelt lieber mit Worten als mit der Kamera skizziert, kann bei der Schriftstellerin, Redakteurin und Verlegerin Roswitha Kortheuer unter dem Motto „Texten – gewusst wie!“ die Kunst des Schreibens erlernen oder vertiefen (Kurs-Nr. 4401).

Der Bereich Küche und Keller lädt einmal mehr dazu ein, regionale Produkte, exotische Küchen oder außergewöhnliche Weine zu verkosten – dabei geht es wieder vielseitig, aktuell und international zu. Hier darf man sich insbesondere auf griechische Impressionen passend zum Ländermotto freuen.

Der „Gesundheitsbereich“ punktet im 1. Halbjahr mit einer Erweiterung der Tanzangebote: „Egal ob orientalisch, lateinamerikanisch oder modern – das Tanzangebot der Volkshochschule stärkt die eigene Körpererfahrung und ermöglicht Tanzbegeisterten jeder Altersstufe den Einstieg in verschiedene Bewegungsformen“, freut sich Fachbereichsleiter Ulrich Steinsiepe. Ebenfalls neu im Programm sind spezielle Yoga-Angebote für werdende oder frisch gebackene Mütter. Unter dem Motto „Strong Mom“ begleiten diese Kurse werdende Mütter durch alle Phasen der Schwangerschaft (Kurs-Nr. 5011). Nach der Entbindung tragen die „Strong Mom“-Angebote zur Kräftigung und Rückbildung bei. Entspannungsübungen geben Kraft und Gelassenheit für den Alltag mit Kind (Kurs-Nr. 5009/5011).