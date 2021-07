Ratingen : Ein Tor – ein Lächeln

Ratingen Für jedes Tor der deutschen Elf bei der Europameisterschaft spendeten die Teilnehmer der Aktion „Ein Tor – ein Lächeln“ Geld für die Stiftung Universitätsmedizin. Mit dabei: der Ratinger Optiker Kögler.

Bereits zum vierten Mal findet die Aktion „Ein Tor – ein Lächeln“ statt – dieses Mal im Rahmen der Fußball-EM 2021. Das Prinzip ist einfach: Bei jedem Tor der deutschen Nationalmannschaft konnten Privatpersonen, Unternehmen und Vereine einen vorher festgelegten Betrag spenden. Nun Bilanz: Bisher konnten dank der Unterstützer wie des Ratinger Unternehmens Optik Kögler rund 12.700 Euro gesammelt werden. Die Spenden kommen den Klinikclowns in der Kinderklinik der Essener Universitätsmedizin zugute.

Mit dabei: Fußball-Größe Otto Rehhagel. Ihm lag „Ein Tor – ein Lächeln“ als Schirmherr von Beginn an am Herzen: „Meine Leidenschaft zum Fußball und mein Bedürfnis zu helfen werden hier vereint – und das in meiner Heimatstadt Essen.“ Auch Emma, das Maskottchen von Borussia Dortmund, ist begeistert. Die große schwarzgelbe Biene ist nach Essen gereist, um der Aktion die Daumen zu drücken und Glück zu bringen.