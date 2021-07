Ratinger Jonges : Zu Besuch im ehemaligen Trainingsbergwerk der Ruhrkohle

Die Ratinger Jonges besichtigten das ehemalige Trainingsbergwerk, das heute von einem Förderverein betrieben wird. Foto: RP/Jonges

Die Ratinger Jonges haben ihr Veranstaltungsprogramm wieder aufgenommen. Der jüngste Ausflug führte sie nach Recklinghausen. Dort gab es Bergbaugeschichte unter Tage.

„Glück auf!“ – der alte Bergmannsgruß muss den 25 Ratinger Jonges, die das Trainingsbergwerk der Ruhrkohle AG in Recklinghausen besichtigten, wie Musik in den Ohren geklungen haben. Nachdem über viele Monate hinweg das Coronavirus den Veranstaltungskalender der Jonges pulverisiert hatte, konnten dank niedriger Inzidenzzahlen jetzt wieder erste Treffen, Ausflüge und Fahrten unternommen werden.

Los ging es mit dem traditionellen Spargelessen in der Alten Rheinfähre in Kaiserswerth, danach folgte eine Viertagesfahrt nach Bremerhaven und Helgoland, dann ein Ausflug in der Reihe „Spurensuche“ zur alten Zollfeste nach Zons und jetzt die Tour unter Tage ins Trainingsbergwerk, in dem bis 2018 Bergleute verschiedener deutscher Bergbauunternehmen ausgebildet wurden.

Nach der Begrüßung wurden alle Besucher mit einem langen Mantel und Helm ausgestattet und mit einem Film über die Geschichte des Trainingsbergwerks informiert. Eigentlich war es nie ein „echtes“ Bergwerk, sondern wurde während des Krieges als Schutzbunker für die umliegenden Siedlungen in der Abraumhalde direkt neben dem Schacht II der Zeche Recklinghausen gegraben. Nach dem Krieg geriet der Bunker fast in Vergessenheit, bis er in den 1970er-Jahren als realistischer Lern- und Trainingsort entdeckt und ausgebaut wurde. Heute wird das Bergwerk von einem Förderverein als Erlebniswelt betrieben.