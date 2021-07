Technisches Hilfswerk Ratingen : 50 Jahre ehrenamtlich im Dienst für Menschen in Not

Helfer waren 2008 nach einem Erdbeben mit der Schnell-Einsatz-Einheit Wasser in China im Einsatz. Foto: THW

Vor 50 Jahren wurde das Technische Hilfswerk in Kettwig gegründet. Nach der kommunalen Neugliederung fanden die Helfer in Ratingen eine neue Heimat.

Das Technische Hilfswerk Ratingen feiert runden Geburtstag. Gegründet wurde es am 8. Juli 1971 in Kettwig. Im Zuge der kommunalen Neugliederung wird der Ortsverband dann dem Kreis Mettmann zugeordnet und in Ratingen angesiedelt. Rund 90 Helfer engagieren sich damals in einem Bergungszug, einem ABC-Zug und der Versorgungsgruppe.

Prägend war der Einsatz nach Sturm Ela 2014: Sechs Tage waren die Helfer im Dauereinsatz in der Heimatstadt, um die Schäden zu beseitigen. Foto: THW

Die für den Zivilschutz vorhandenen Fahrzeuge, Ausstattung und das Wissen der Einsatzkräfte kommen im erweiterten Katastrophenschutz zum Einsatz. Mit Ende des Kalten Krieges richtet sich das THW neu aus. Mitte der 90er sind in Ratingen Zugtrupp, zwei Bergungsgruppen, die Fachgruppen Ortung, Räumen und Trinkwasserversorgung aufgestellt. Die nächste Änderung erfolgt 2010. Grund hierfür war der Wunsch der Stadt Ratingen, den Hochwasserschutz im Stadtgebiet zu stärken. Die Fachgruppe Räumen wurde gegen eine Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen getauscht.

Nach einer Hausexplosion in der Düsseldorfer Krahestraße 1997 eilten Ratinger THW-Kräfte zur Hilfe in die Nachbarstadt. Foto: THW

Info Viele Einsätze bei Großlagen im Inland Wer 200 Helferinnen und Helfer (Frauenanteil: 22%) engagieren sich. Einheiten Zugtrupp, Bergungsgruppe, fünf Fachgruppen (Notversorgung & Notinstandsetzung, Wasserschaden/Pumpen, Ortung, Schwere Bergung, Sprengen) Einsätze im Inland Corona-Pandemie (2020), Sturm Ela (2014), Elbe-Hochwasser (2002 & 2013), Einsturz Kölner Stadtarchiv (2009), Sturm Kyrill (2007), Hausexplosion in Düsseldorf (1997)

Die Feuerwehr beschaffte eine zweite Hochleistungspumpe und stationierte diese beim THW Ratingen. Die Fachgruppe Trinkwasserversorgung wurde aus Ratingen abgezogen. Als Ersatz kam eine Fachgruppe Sprengen. Das THW richtete sich 2019 neu aus. Davon ist auch der Ortsverband Ratingen betroffen. Es kam die Fachgruppe Notversorgung und Notinstandsetzung hinzu, um die Fähigkeiten zum Schutz kritischer Infrastrukturen zu stärken.

Bild aus dem Gründungsjahr des THW Ratingen. Damals wie heute nimmt Ausbildung einen hohen Stellenwert ein. Foto: THW/THW Ratingen

In seinen 50 Jahren hat das THW Ratingen zahlreiche Einsätze in Ratingen, überregional und weltweit erfolgreich bewältigt. Der längste Einsatz diente der Eindämmung der Corona-Pandemie. Die Ehrenamtlichen leisteten bisher über 2500 Stunden, vor allem in der Logistik von Schutzausstattung. Nach Sturm Ela war das THW Ratingen sechs Tage am Stück in seiner Heimatstadt damit beschäftigt, die Schäden zu beseitigen.

Darüber hinaus prägen Vermisstensuchen mit Rettungshunden, Baumsprengungen, Abstütz-, Pump- und Räumarbeiten das Einsatzgeschehen des THW Ratingen. Neben Einsätzen im Inland waren die THW-Einsatzkräfte in gut 17 Ländern rund um den Globus aktiv, um humanitäre Hilfe zu leisten. Seit 1982 engagiert sich das THW Ratingen in der Jugendarbeit und wird seit 1988 vom eigenen Förderverein unterstützt