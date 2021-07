Lions Club Ratingen : Neuer Präsident will die Vielfalt des Lebens genießen

Georg Jennen ist der neue Präsident des Lions Clubs Ratingen. Als General Manager bei Mitsubishi Electric ist er verantwortlich für die Bereiche Personal, Verwaltung, IT, Logistik und Unternehmenskommunikation.

Stets zur Jahresmitte wechselt beim Lions Club Ratingen der Präsident. So auch diesmal wieder, wegen der augenblicklichen Lage in Form einer Videokonferenz. Lions-Präsident für das Jahr 2021/22 ist jetzt Georg Jennen, der das Präsidenten-Abzeichen von seinem Vorgänger Bernd Kantelberg überreicht bekam.

Beruflich ist Georg Jennen dem Hause Mitsubishi Electric bereits seit 36 Jahren verbunden und wirkt in Ratingen als General Manager für die Bereiche Personal, Verwaltung, IT, Logistik und Unternehmenskommunikation (Prokurist). In der virtuellen Ämterübergabe wurde zunächst der scheidende Präsident gebührend gewürdigt. Von den schwierigen, Pandemie bedingten Umständen hatte er sich nicht einschüchtern lassen. Ausgestattet mit großer Kreativität, führte er die Video-Clubabende mit stets neuen Schwerpunkten durch.

„Die Vielfalt des Lebens mit Freunden genießen“ lautet das Motto, das Georg Jennen für sein Amtsjahr gewählt hat. In diesem Sinne will er sich tatkräftig für seinen Club einsetzen, der inzwischen seit mehr als 40 Jahren besteht. Mehrere 100,000 Euro an Spenden, konnten in dieser Zeit durch zahlreiche Veranstaltungen eingesammelt werden. Mit den Geldern werden hauptsächlich Projekte im Stadtgebiet unterstützt.